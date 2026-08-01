ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ನಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ನಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ತಕಧಿಮಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿವರೆಗೆ
ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡರೂ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಮದುವೆ
ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಜೊತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರ ಪತಿ ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಟಿ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾವ್ಯಾ ಪಾತ್ರದ ನಟಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮದರ್ಹುಡ್ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ನಟಿ?
ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಯತ್ತ ಮರಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಗಗನಸಖಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ... ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬದುಕು, ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮ—ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.