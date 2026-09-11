ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವಿದು. ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿದೆ.
ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವಿದು. ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ದಂಪತಿಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನದ ಕಥೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ₹23 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ
ತಮ್ಮ ನೈಜ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವೇ ತಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇರುತ್ತದೆ. ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ದಂಪತಿಯೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಕನಸು ಇದೀಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಸುಮಾರು 2 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ದಂಪತಿ, ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಖಾತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೈವೇ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಂಪತಿ, ಹಾಸನ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ ಮೇನ್ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್/ಸಿಟಿ – ಸುಮಾರು 3 ಕಿ.ಮೀ
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಹೈವೇ – ಸುಮಾರು 1.5ರಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ
ಕುಶಾಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ – ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ದಂಪತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಬಂದ ದುಡ್ಡಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದಂಪತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಉಳಿತಾಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೈಟ್ ನೋಂದಣಿ
ಈ ನಿವೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ದಂಪತಿಯ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಂಪತಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ, ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಶೂನ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಜೋಡಿಯ ಈ ಜರ್ನಿ ಇದೀಗ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.