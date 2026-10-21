ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ 2’ (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ 2’ (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಒಂದಾಗುವವರೆಗೆ…’ ಎಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ
ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣ ಭಾವನೆಗಳ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ನಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಈ ಪಯಣದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರದೆ ಇಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “Until our stories find each other again…” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವವರೆಗೆ ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
167 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್, ಆದರೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು 450 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು!
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 167 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 450 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ’ ತಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಅಮರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್
2000ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ’ ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವಿರಾನಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಿಹಿರ್ ವಿರಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
2025ರ ಜುಲೈ 29ರಂದು ‘ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ 2’ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಹಿರ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಇದೀಗ 450 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು
ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ ಅದರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ. ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.