ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.26): 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒಡೆತನದ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಮನ್ಮಧ ರಾವ್ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ನೀಟ್-2017 ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 195911 ಶ್ರೇಯಾಂಖ ಪಡೆದ ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಜನಾ ವಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಲೇಜು ಎತ್ತಿದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಬದಲಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸೀಟನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ.
2018-19ರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಯು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ.
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2017 ರಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು, ತನ್ನ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದಳು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪೀಠವು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ನಕಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.