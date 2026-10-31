ಕರ್ನಾಟಕವು ಕದಂಬರು, ಗಂಗರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂತಹ ರಾಜವಂಶಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಂಪಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಬೇಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಟಾಪ್-10 ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.31): ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವೆನಿಸುವ ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: ಕದಂಬರು, ಗಂಗರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಹಲವು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ Top-10 ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ರಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ 10 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಂಪಿ (Hampi - ವಿಜಯನಗರ)
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂಪಿ 'ಯುನೆಸ್ಕೋ' (UNESCO) ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ, ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಗೀತ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಸುಂದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ (Mysore Palace - ಮೈಸೂರು)
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಯದುವಂಶದ ಒಡೆಯರ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಸಾರ್ಸೆನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅರಮನೆಯು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೇಬೀಡು (Belur & Halebidu - ಹಾಸನ)
ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜವಂಶದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತಿರುವ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಯುನೆಸ್ಕೋ' ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಜಗಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (Badami, Aihole & Pattadakal - ಬಾಗಲಕೋಟೆ)
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು (Cave Temples) ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಐಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿವೆ.
ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ (Gol Gumbaz - ವಿಜಯಪುರ)
ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ರಾಜವಂಶದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾದ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್, ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದ ಗಮ್ಮಟ (Dome) ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ'ಯಲ್ಲಿ (Whispering Gallery) ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ (Shravanabelagola - ಹಾಸನ)
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಗರ ದಂಡನಾಯಕ ಚಾವುಂಡರಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಜೈನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ (Chitradurga Fort - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)
'ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವೈಭವ ಭಾರತೀಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಳೆಗಾರರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವಳ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಹೈದರಾಲಿ ಗರಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ.
ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ (Bidar Fort - ಬೀದರ್)
ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಪರೂಪದ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ರಂಗೀನ್ ಮಹಲ್, ತಖ್ತ್ ಮಹಲ್, ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ ಹಾಗೂ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 'ಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Karez Water System) ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಬನವಾಸಿ (Banavasi - ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)
ಬನವಾಸಿಯು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜವಂಶವಾದ ಕದಂಬರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (Srirangapatna - ಮಂಡ್ಯ)
ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರವಾದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವು ವಿಜಯನಗರ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ (ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ ಬಾಗ್), ಗುಂಬಜ್ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗಳು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.