ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.29):ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಸಿಗ್ನಲ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್, ಶೇರ್ಚಾಟ್, ಜಿಯೋಚಾಟ್, ಅರಟ್ಟೈ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಭಾರತದ ಹೊಸ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2025 ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ಶೈಲಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಳಕೆದಾರ ಘಟಕಗಳು (TIUEಗಳು) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, DoT ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮರು-ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಕ್ರಿಯ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಿಮ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಪರಾಧಿಗಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
DoT ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪದೋಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಯೂಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. "ಚಂದಾದಾರರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (COAI) ಮೀಡಿಯಾನಾಮಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಇದು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸ್ಥಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡೇಟಾದ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ "ಬಳಕೆದಾರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು COAI ಹೇಳಿದೆ, ಇದು "ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಿಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ
ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಮೀಡಿಯಾನಾಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ಇದು "ಸೀಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು" ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯೂಸರ್ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಿಮ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದರೆ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಬಹುದು.