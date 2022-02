ನವದೆಹಲಿ (ಫ. 18): ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಫೋನ್‌ಪೇ (PhonePe), ನೀತಿ ಆಯೋಗ (Niti Ayog) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಫೀನ್‌ಟೆಕ್ (Fintech) ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ-ಓಪನ್-ಟು-ಆಲ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಚನೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲು, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೋನ್‌ಪೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು (Financial technology) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಕಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಫೋನ್‌ಪೇ ಪಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಓಪನ್-ಡೇಟಾ API ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್‌ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೋಂದಾವಣಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ 12 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, 25 ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಕುರಿತು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ AMA (Ask Me Anything) ಇರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕಥಾನ್‌ನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹ್ಯಾಕಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಸದಸ್ಯರಿರಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು PhonePe ಪಲ್ಸ್, ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ (Open Government Data) ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆರ್‌ ಬಿಐ ವರದಿಗಳಂತಹ ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು Setu AA Sandbox ಅಥವಾ Setu Payments Sandbox ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ತೆರೆದ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಕ್‌ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಹ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಮೂಲಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಫೋನ್‌ ಪೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ 5 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1 ನೇ ಸ್ಥಾನ: ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1,50,000- 1 ಬಹುಮಾನ

2 ನೇ ಸ್ಥಾನ: ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1,00,000 - 2 ಬಹುಮಾನಗಳು

3ನೇ ಸ್ಥಾನ: ತಂಡಕ್ಕೆ ₹75,000- 2 ಬಹುಮಾನಗಳು