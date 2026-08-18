ಸಿಂಧು ಅವರ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವೊಂದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ವೇಯರಬಲ್ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ?
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು 2026ರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅವರ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವೊಂದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಾಧನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ‘Temple’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೋಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೇಯರಬಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಧು ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾಧನವೇನು?
Temple ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳೆ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಿಂಧು ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿಯ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನೈಜ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Temple ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Temple ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ? ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮದ ವೇಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಡೇಟಾ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ.
ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಜೋಮಾಟೊದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ Temple ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಂದ ಸಾಧನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಪತಿ ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು?
ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಧು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ Temple ಧರಿಸಿರುವುದು ನೈಜ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಸದ್ಯ Temple ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಂತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಸಾಧನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪೀರ್-ರಿವ್ಯೂಡ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
Temple ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $1,000, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸು ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸದ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. ಸಾಧನದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ
ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಟೆಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹ-ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘Temple’ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವೇಯರಬಲ್ ಸಾಧನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.