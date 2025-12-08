ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ 'ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ವಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.8): ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಹೈಟೆಕ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾ, ಏರ್ಬಸ್ ಮತ್ತು DARPA ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ವಾಯುಯಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾರಾಟ-ಸಿದ್ಧ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಆರ್ಡಿಓ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
CSIR-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ (NAL) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ DRDO, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ DRDO ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾರಾಟದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕೇವಲ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜೆಟ್ಗಳು ರಹಸ್ಯ, ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಂಗ್
ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಳೆತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ?
- ಕಬ್ಬಿಣ ಆಧಾರಿತ ಆಕಾರದ ಮೆಮೊರಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಇದರಲ್ಲಿ, SMA ಅನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲು ಕುಗ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ರೇಡಾನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತರಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಲೋಹದ ಕೀಲುಗಳು ಇರಲಿದೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ