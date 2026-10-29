ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಇದರ ಬಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ'ದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ನೀರು
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮಳೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಪಾಪವಿನಾಶನಂ, ಗೋಗರ್ಭಂ, ಕುಮಾರಧಾರ, ಪಶುಪುಧಾರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಡೀ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರೇ ಆಸರೆ
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಸತಿ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನವು ಒಟ್ಟು ಐದು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 350 ಕೊಠಡಿಗಳು, 12 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ಭವನದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೊಠಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೌಚ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸೀಮಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ TTD ಸೂಚನೆ
ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು 20 ರಿಂದ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ನಂತರ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೀರನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟೀರಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.