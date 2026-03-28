ಮಂಗಳೂರು: ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರತ್–ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್–ಸೂರತ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಇದೀಗ ಶಾಶ್ವತ (ಕಾಯಂ) ರೈಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ಸೂರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಕಾಯಂ ರೈಲಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19057 (ಸೂರತ್ → ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್):
ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:35ಕ್ಕೆ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಸಂಜೆ 7:45ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19058 (ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ → ಸೂರತ್):
ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:45ಕ್ಕೆ ಸೂರತ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಸೂರತ್ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.