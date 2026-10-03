ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿ ಮನೋಹರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನೀಷ್ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಅಪಹರಣದ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದನು. ಗದಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನಾಟಕ ಬಯಲು
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.3): ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರು ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಸೇರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಸುಳ್ಳು ಅಪಹರಣ ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಹರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರ ಮನೀಷ್
ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ(RR Nagar)ದ ನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮನೋಹರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರ ಮನೀಷ್(Manohar patil's son manish) ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಗದಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮನೀಷ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಪುತ್ರನ ಅಪಹರಿಸಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೀಷ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಪಹರಣದ ನಾಟಕ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ..
ಆರ್.ಆರ್.ನಗರದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ಮನೋಹರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.28 ರಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮನೀಷ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಅವರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 90 ಲಕ್ಷ ರು ನೀಡಿದರೆ ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಟವರ್ ಲೋಕೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೀಷ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.