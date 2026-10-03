ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ 6 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರಿಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೇನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯೋಗ ಅ. 6,7 ಹಾಗೂ 8ರಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಕ್ ಲೇನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರು
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗೆ 7.5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 6 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು?
ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಗಮದ ಬಳಿ ಅಂತಹ ಹಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.