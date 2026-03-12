ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಜಿಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಹಲವು ಪಿಜಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 'ಇನ್ಮುಂದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ' ಅಂತ ಪಿಜಿಯೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ವೈರಲ್.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಿದೆ, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಿಜಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ஊರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಇನ್ಮುಂದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ' ಅಂತ ಹಾಕಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾರಿಕಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ' ಅಂತ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ 'ಇದೆಂಥಾ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು' ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, 'ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿವುಟಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಕನಸು ಅಂತ! ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?' ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು... ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆನಾ... ಓ ಮೈ ಗಾಡ್' ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.