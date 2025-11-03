ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯವು, ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸುಮಾರು 30% ರಫ್ತಿಗೆ 45% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 26 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಲಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ.
‘ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಗೆದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು! ನೀವು ಸೋತರೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು!’
-ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ । ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತರ ನಿವಾರಿಸುವ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು
7.34 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಸುಮಾರು 26 ಕೋಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
1ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆರಂಭದವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ಯ ಶೇಕಡ 25 ಮತ್ತು ಶೇ.35ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಯುರೋಪ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 1947ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಶೇಕಡ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಹ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ವಲಯವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯವು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ‘ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು’ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಲಿವೆ.
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ:
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಪಾತ್ರ:
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಡಿಪಿ) ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.30 ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಶೇ.45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2024ರ ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 39ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಮೇ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ 122 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 115 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 363 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
(ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿ)
अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः।
ನಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉದಾರ ಹಾಗೂ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.
ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ.14ರಿಂದ ಶೇ.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವು ನಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 31-07-2025 ರಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು 688.87 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿನಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 11 ತಿಂಗಳ ಆಮದನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1)ಪಿಎಂಸ್ವಾನಿಧಿ
2)ಮುದ್ರಸಾಲ
3)ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ
4)ಸಿಜಿಟಿಎಂಎಸ್ಇ
5)ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಜಿಟಿಎಂಎಸ್ಇ
6)ಟ್ರೆಡ್ಸ್
7)59 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಬಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ
8)ಎಂಸಿಜಿಎಸ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ
9)4ಇ ಸಿಡ್ಬಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ
2025ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ತರಲು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
1)ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
2) ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್
3) ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಐಆರ್ಇ
4) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್
5) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
6) ನಿಧಿ ಪ್ರಯಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್
7)ಸಿಡ್ಬಿ ಯೋಜನೆಗಳು
8)ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1.ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಮಾಧಾನ್
2. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಂಬಂಧ್
3. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್
4. ಉದ್ಯಮಿ ಮಿತ್ರ
5. ಜಿಇಎಂ ಪೋರ್ಟಲ್
6.ಮೈ ಭಾರತ್.
25ನೇ ಜುಲೈ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1,80,683 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಡಿಪಿಐಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು 15.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ‘ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ’ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಬಲವಾದ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ 2025-30 ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2024-29 ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿನಾಯಿತಿ , ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಯಕ್, ಸಿಎ
ಮಂಗಳೂರು.
(ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೋಚ್. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಾನ್ ಕ್ಲೇವ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು.)