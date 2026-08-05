ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕಿಶಾವೂ ರೀತಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.05) ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. CWRC ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪರಿಸರ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳ (Tribunals) ತೀರ್ಪುಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಸವಾಲುಗಳು:
ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿ ವಿವಾದಗಳು ಕೇವಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ, ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಾವರಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳಂತಹ ಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಅಭಾವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ:
ಮಳೆ ಅಭಾವ ಎದುರಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಾಗ ಅಂತರರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ನದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ (Upstream) ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ (Downstream) ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯುತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ:
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲವಾದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ 'ಮೇಕೆದಾಟು ಸಂತುಲಿತ ಜಲಾಶಯ' (Mekedatu Balancing Reservoir) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ:
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ತನ್ನ 'ಕುರುವೈ' ಮತ್ತು 'ಸಂಬಾ' ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘರ್ಷ:
ಈ ವಿವಾದವು ನದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ನದಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಸವಾಲುಗಳು:
2018ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ CWMA (ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಮತ್ತು CWRC (ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ) ಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಾದಗಳು ಏಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ; ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಆದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ:
ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಡಚಣೆ:
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯು ಹೀಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹಾದಿತಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಬಂದ್- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ:
ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಗಳು, ಬಂದ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಕೆದಾಟು: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು:
ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಾಶಯವು ಈಗ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯದ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಜಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು (Stakeholders) ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೂ ಮೀರಿದ ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆ:
ಕೇವಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸದೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ (Federal Cooperation), ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಫಲತೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಟಿವಿ ಕೆ (TVK) ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಕಿಶಾವೂ ಯೋಜನೆ: ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮನ್ವಯ:
ಇದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, 'ಕಿಶಾವೂ ಬಹು ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆ'ಯು (Kishau Multipurpose Project) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬೇಡಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಣಕಾಸು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಶಮನ:
ಕಿಶಾವೂ ಯೋಜನೆಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮರುಹಂಚಿಕೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆನೆಗುದಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದ:
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಿಶಾವೂ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಯೋಜನೆಯ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ (Water Component) ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಧನಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿನೂತನ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ:
ಕಠಿಣ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವ ಬದಲಾಗಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ₹2,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆಯು (Institutional Flexibility) ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು:
ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರವು ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನೈಜ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು, ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕೀಯ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು vs ಸಮಾಲೋಚನೆ: ಮೇಕೆದಾಟು ಮತ್ತು ಕಿಶಾವೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾಠವೆಂದರೆ—ಪದೇ ಪದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಡುವ ಒಮ್ಮತವೇ ಏಕೈಕ ಹಾದಿ.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮನ್ವಯ:
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೃಹತ್ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ:
ವೆಚ್ಚಗಳು, ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಹಂಚಿಕೆಯು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ 'ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲಿಗೆ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೂಡಿಕೆ'ಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಹಕಾರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬದಲಾದ ಆಯಾಮ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ನಗರೀಕರಣವು, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಾಠ:
ಮೇಕೆದಾಟು ಮತ್ತು ಕಿಶಾವೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಂತಿಮ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಾದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮನ್ವಯತೆಯುಳ್ಳ 'ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯಿಂದ (Cooperative Federalism) ಮಾತ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ