ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ; ಮೂಲ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ದೀರ್ಘ ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾಗುರು ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ. ದೈವಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ತೇಜಸ್ಸು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯು ಭಕ್ತಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿತು.
ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಾಗ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಂಗೀತ, ಗುರುದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಧ್ಯಾನಾನುಭವಗಳು, ಹಾಗೂ ವೇದಘೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪವಿತ್ರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮರಳಿದರು. ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಂಪನಗಳು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿತು.
ಭೌತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೈವಿಕತೆಯತ್ತ ಏರಿಹೋಗುವ ಕ್ಷಣ
“ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೈವಿಕತೆಯತ್ತ ಏರಿಹೋಗುವ ಕ್ಷಣ,” ಎಂದು ಗುರುದೇವರು ಹೇಳಿದರು. “ಶಿವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಶಿವ. ಶಿವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು ಭಕ್ತಿ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸೇವೆ. ನಾಶರಹಿತ ತತ್ವ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಜೀವನ ಆನಂದಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆಶೆಗಳೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.” “ಮಹಾಕಾಲನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಾನೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗುರುದೇವರು, “ಅವನು ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ,” ಎಂದರು.
ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಪವಿತ್ರ ರುದ್ರ ಪೂಜೆ, ಶಿವನ ಮಂಗಳಕರ ರೂಪವಾದ ರುದ್ರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ವೇದಿಕ ವಿಧಿ. ರುದ್ರ ಪೂಜೆ ಶಿವನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಲಯ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಚೈತನ್ಯದ ಉದಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂನ ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಧಿ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಸಮೂಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ 150 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಡಾ, ದುಬೈ, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರುದ್ರ ಪೂಜೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ
ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಸೇರಿತು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1026ರಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮೂದ್ ಘಜ್ನಿ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಮೂಲ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅವಶೇಷಗಳ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು, ಇದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು.
ವೇದಘೋಷಗಳ ಗಂಭೀರತೆ, ರುದ್ರಂ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತುಂಬಿದ ಸಂಗೀತದ ನಡುವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಬುಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಚೀನಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ, ನೃತ್ಯಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದರು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ 80 ವರ್ಷದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂಕೆ ಅವರು, “ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಪಾರ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಪರರು, ಸಹೃದಯರು. ಪೂಜೆಗೆ ಗುರುದೇವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಓಲ್ಗಾ ಅವರು, “ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯತ್ತ ಮರಳಿದಂತ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಇಸಬೆಲ್ ಅವರು, “ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತ. ಗುರುದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೈವಿಕ ಮೆರಗು ನೀಡುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ದಿನದಂದು ಸಾವಿರಾರು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 15 ಟನ್ನಿಗೂ ಅಧಿಕ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೇದಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಹಾಗೂ ಷಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಆಶ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿಸಿತು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ, 120 ದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ನೇರ ವೆಬ್ಪ್ರಸಾರ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.