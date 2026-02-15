Maha Shivratri Wishes with Images: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Shivratri ಶಿವನ ಮಹಾ ರಾತ್ರಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂದು. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Image Credit : others
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ.- ಈ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಶಿವನು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಲಿ.
Image Credit : Asianet News
ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಶಿವನ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಆನಂದದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Image Credit : Asianet News
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಭಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಿವನ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Image Credit : Asianet News
ಶಿವರಾತ್ರಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Image Credit : Asianet News
ಶಿವ
ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Image Credit : Asianet News
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
