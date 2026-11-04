ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಾಲ್ಕೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಶೇ. 35ರವರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಈ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.04): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜನರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸಿಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ (KSRTC, BMTC, NWKRTC, KKRTC) ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಶೇ. 33 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ₹6 ರಿಂದ ₹10ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹12 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಹಂತಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಹಾಗೂ ವೇಗದೂತ (Express) ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಹಂತಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹18 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೂತನ ಬಸ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ:
ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ದರಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ವೇಗದೂತ ಸಾರಿಗೆಗಳು (Express Buses from Bengaluru):
ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು: ₹160 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹197 (₹37 ಹೆಚ್ಚಳ)
ಬೆಂಗಳೂರು - ಹಾಸನ: ₹219 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹270 (₹51 ಹೆಚ್ಚಳ)
ಬೆಂಗಳೂರು - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ₹295 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹363 (₹68 ಹೆಚ್ಚಳ)
ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಡ್ಯ: ₹110 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹136 (₹26 ಹೆಚ್ಚಳ)
ಬೆಂಗಳೂರು - ತುಮಕೂರು: ₹81 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹100 (₹19 ಹೆಚ್ಚಳ)
ಬೆಂಗಳೂರು - ಕೋಲಾರ: ₹81 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹100 (₹19 ಹೆಚ್ಚಳ)
2. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆಗಳು (Ordinary Buses from Bengaluru):
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ - ನೆಲಮಂಗಲ: ₹35 ರಿಂದ ₹44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (+₹9)
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ - ಹೊಸಕೋಟೆ: ₹35 ರಿಂದ ₹44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (+₹9)
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ - ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ₹38 ರಿಂದ ₹47ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (+₹9)
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ - ಆನೇಕಲ್: ₹38 ರಿಂದ ₹47ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (+₹9)
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ - ಮಾಗಡಿ: ₹46 ರಿಂದ ₹57ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (+₹11)
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ - ಮಾಲೂರು: ₹46 ರಿಂದ ₹57ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (+₹11)
ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು:
ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ: ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10.47 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಗಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಹಣ ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನಕ್ಕೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ: ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ₹1,011 ಕೋಟಿ ಇಂಧನ ಬಾಕಿ, ₹2,197 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ₹7,719 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಬಾಕಿಯೇ ₹2,916.80 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹6,300 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು: 2021ರ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದವು.
'ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ':
‘ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 1.24 ಕೋಟಿ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 74.40 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿತ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.