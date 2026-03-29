ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಹೂವುಗಳು ಇಡೀ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧವನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ವರದಿ: ಆಲ್ದೂರು ಕಿರಣ್, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಮಾ.29): ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು, ಸುರಿಯುವ ಜರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರ ತಾಳಿದೆ. ಇಡೀ ಮಲೆನಾಡು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚಾದರ ಹೊದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಫಿ ಹೂವುಗಳ ಸುಗಂಧ ಮೈಮನ ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಹದವಾದ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿವೆ.
ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ತೋಟಗಳು:
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲ್ದೂರು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬೊಸ್ಟಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ 'ಕಾಫಿ ಹೂವಿನ ಮಳೆ' (Blossom Showers) ಈ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ದಾರಿಹೋಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾಗಿಸುವ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಜೀವಕಳೆ:
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಈ ಹೂವುಗಳು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನೂ ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿರುವ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಬಿಗಳ ಸಾಲು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವಕಳೆ ತುಂಬಿವೆ. ಕಾಫಿ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುಗಂಧದಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಶಾಪ್ನಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೊಗ್ಗಿನ ಜಡೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು:
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಹೂವುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೇ ಅರಳಿದ್ದು, ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಜಡೆಯಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಿನುಗುವ ಈ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸುಂದರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ:
ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಈ ಹೂವುಗಳ ಪರಿಮಳವು ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಹೂವುಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ಫಸಲಿನ ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಣದ ಲೋಕದ ಸೌಂದರ್ಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕಾಫಿನಾಡಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಾಫಿ ಹೂವುಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ! ಆ ಸುಂದರ ಘಮಲು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ.