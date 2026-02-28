ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಜನತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಆಯೋಗ' ಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೋಲಿಡಾರಿಟಿ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗವು ಯುವಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಜನತೆ ಇಂದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದಂತಹ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಲಿಡಾರಿಟಿ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಸೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ D. K. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಯುವ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು.
ಯುವ ಆಯೋಗ — ಅನುಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಹಕ್ಕು
ಯುವ ಆಯೋಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಯುವಕರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಭರವಸೆ ಈಡೇರದಿರುವುದು ಯುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಯುವಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಯುವಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖಾಲಿತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಸವಾಲುಗಳು
ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ಕೊರತೆ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಯುವಕರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ.
ಯುವ ಆಯೋಗದ ಅಗತ್ಯ ಪಾತ್ರ
ಯುವ ಆಯೋಗವು ಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ತಂತ್ರ ರೂಪಣೆ, ಯುವಕರ ದೂರುಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರದೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಬೆಂಬಲ
ಯುವ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ U. T. ಖಾದರ್, ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ, ರಹೀಂ ಖಾನ್, H. K. ಪಾಟಿಲ್, ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಬಲವು ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ
ಯುವ ಆಯೋಗದ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ₹4–5 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದ ಅಸಂಬದ್ಧ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ.
ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕು
ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಬಾರದು. ಯುವ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವಲ್ಲ — ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.