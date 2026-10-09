ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಎನ್ಜಿಎಂಎ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಐಎಫ್ಎ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ.
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- Karnataka News Live: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ - ಗ್ರಾಪಂ ಲೈಬ್ರರಿಗಳೇ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ' RDPR ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
Karnataka News Live: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ - ಗ್ರಾಪಂ ಲೈಬ್ರರಿಗಳೇ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ' RDPR ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ‘ಮಾರುವೇಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.
Karnataka News Live ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ - ಗ್ರಾಪಂ ಲೈಬ್ರರಿಗಳೇ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ' RDPR ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
Karnataka News Live ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ 1,500 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 'ನಗರ ವನ' ನಿರ್ಮಾಣ; ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಬೆಲೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ 1500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ನಗರ ವನ' ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು.
Karnataka News Live ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ - ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ!
ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.
Karnataka News Live 'ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಗುಳೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗುಳೆ ಹೋದರೆ, ಉಳಿದವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live ಮೈಸೂರು ದಸರಾ - ಆನೆ ಮೇಲಿದ್ದ 600 ಕೆಜಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ; ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಯು ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದೆ. ಆನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 600 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Karnataka News Live Attibele petrol bunk fire - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ; ಇಡೀ ಬಂಕೇ ಭಸ್ಮ!
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಬಳಿಯ ವರಸಿದ್ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯ., ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸಂಜಯ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.