ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಾದ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಹೇಮಾವತಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.08): ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ ವರೆಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ವರದಿಯನ್ನು (Water Storage Statement) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50% ನೀರು!
ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ (KRS): ಒಟ್ಟು 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 24.67 ಟಿಎಂಸಿ (50%) ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47.27 ಟಿಎಂಸಿ (95%) ನೀರಿತ್ತು. ಒಳಹರಿವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 4,898 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ 590 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಹೇಮಾವತಿ: 37.10 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15.40 ಟಿಎಂಸಿ (41%) ನೀರು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 32.38 ಟಿಎಂಸಿ (87%) ಇತ್ತು.
ಕಬಿನಿ: 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 10.82 ಟಿಎಂಸಿ (55%) ನೀರಿದೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷ 96% ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು).
ಹಾರಂಗಿ: 8.50 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 5.79 ಟಿಎಂಸಿ (68%) ನೀರಿದೆ.
ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ:
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (Normal Year) ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲು ಮೂಲಕ 143.36 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 45.849 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹರಿದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ: ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಒಳಹರಿವು!
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ:
ಆಲಮಟ್ಟಿ (Almatti): 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 100.93 ಟಿಎಂಸಿ (82%) ನೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ (100%) ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ (0 Cusecs) ಇಳಿದಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ (Tungabhadra): 105.79 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 64.74 ಟಿಎಂಸಿ (61%) ನೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 80 ಟಿಎಂಸಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಲಪ್ರಭಾ: 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 21.27 ಟಿಎಂಸಿ (56%) ನೀರಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಘಟಪ್ರಭಾ (ಹಿಡಕಲ್): 51 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 50.89 ಟಿಎಂಸಿ (99%) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ: 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೈಕಿ 19.96 ಟಿಎಂಸಿ (66%) ನೀರು ಮಾತ್ರವಿದೆ.
ಮುಂದಿದೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು:
ಪ್ರಮುಖ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.