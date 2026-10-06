07:55 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಬಾವಲಿ ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರಿಸಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಪೂಜೆ

ಹಾವೇರಿಯ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಎದುರು ದುರುಳರು ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಾವಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಮಾಡಲಾದ ಈ ಕೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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07:44 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಸಂಚಾರ! ಸಾವಿರಾರು ಹಣ ವಸೂಲಿ

ಗಂಗಾವತಿಯ ಸಾಣಾಪುರ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಸಳೆಗಳಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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07:38 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೇಲಿ ನೋಟಾಕ್ಕೆ ಮತ; ಸಿಎಂಗೆ ಈ ಊರಿನ ರೈತರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

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07:27 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 ಕೈದಿ ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ನಕಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಡಿಐಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಕೈದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಮಾಜಿ ಡಿಐಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈದಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಕಲಿ ಜಾಮೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

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07:19 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 Jog Falls - ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂತಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಶಾಕ್! ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನು?

ಶರಾವತಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ತಗ್ಗಿ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ. ದಸರಾ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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07:01 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 ನೈಸ್‌ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನ - ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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06:59 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 Cabinet Meeting Today - ಹಾಲಿನ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್?

KMF milk price hike Karnataka ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸೋಲಾರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಶೇ.50 ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ.

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06:52 AM (IST) Oct 06

Karnataka News Live 6 October 2026 ಭದ್ರೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಬಿದ್ದ ಕುಕ್ಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ; ರೈತರಿಂದ ಇಂದು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ!

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂತಸಗೊಂಡ ರೈತರು ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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