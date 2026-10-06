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- Karnataka News Live: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಬಾವಲಿ ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರಿಸಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಪೂಜೆ
Karnataka News Live: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಬಾವಲಿ ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರಿಸಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಪೂಜೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ರಮ ಹಗರಣದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್)ಗೆ ಜೈಲೇ ಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. 26 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಭಾರಿ ಬೇಲ್ ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಎ.ಎಸ್.ಜಿ ನಿಶಾಂತ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಈತನ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು.
Karnataka News Live 6 October 2026 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಬಾವಲಿ ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರಿಸಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಪೂಜೆ
Karnataka News Live 6 October 2026 ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಸಂಚಾರ! ಸಾವಿರಾರು ಹಣ ವಸೂಲಿ
ಗಂಗಾವತಿಯ ಸಾಣಾಪುರ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಸಳೆಗಳಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 6 October 2026 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೇಲಿ ನೋಟಾಕ್ಕೆ ಮತ; ಸಿಎಂಗೆ ಈ ಊರಿನ ರೈತರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
Karnataka News Live 6 October 2026 ಕೈದಿ ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ನಕಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಡಿಐಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಕೈದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಮಾಜಿ ಡಿಐಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈದಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಕಲಿ ಜಾಮೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 6 October 2026 Jog Falls - ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂತಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಶಾಕ್! ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನು?
Karnataka News Live 6 October 2026 ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನ - ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ
ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 6 October 2026 Cabinet Meeting Today - ಹಾಲಿನ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್?
KMF milk price hike Karnataka ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಶೇ.50 ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ.
Karnataka News Live 6 October 2026 ಭದ್ರೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಬಿದ್ದ ಕುಕ್ಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ; ರೈತರಿಂದ ಇಂದು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ!
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂತಸಗೊಂಡ ರೈತರು ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.