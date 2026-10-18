09:16 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈಗೆ ಮಾಮೂಲಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ BJP ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅವರು, 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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08:47 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 Mysuru Dasara - 44.200 ಲೀ. ಹಾಲು ಕರೆದು 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಸು ಒಟ್ಟು 44.200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

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08:28 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ - ಇಂದು ಕೋಣಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಎದುರಾಯ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಂಬಳ ಓಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾತಗಳ್ಳಿಯ ವಿಟಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸಮೀಪ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.
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08:13 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಸೆಲೆಯಾದ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ; 10 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು!

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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08:06 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಯ್ತು ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ; 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಸೆಖೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.
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07:52 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬಿ ಆಸನೂರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ೯ ಜನ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬಿ ಆಸನೂರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಣೆ.

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07:44 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 Dharwad - ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್‌ ದಾನ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷದ ಕಂದನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ರಕ್ಷಕ!

ಧಾರವಾಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಪರೂಪದ 'ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್' ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಹೇಶಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು 300 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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07:32 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಮಹಿಳೆ, ದೆವ್ವದಿಂದ ದಾಳಿ - ಪೋಟೋ ವೈರಲ್‌ - CPI ಪರಿಶೀಲನೆ

ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ ದೆವ್ವವೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎ.ಐ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರವೀಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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07:29 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 ಸಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೆಂಬಲ? ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗ ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ನೀಟ್ ಹೋರಾಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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07:20 AM (IST) Oct 18

Karnataka News Live 18 October 2026 Bengaluru - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿವಾದ - ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವ ತೀರ್ಪು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಲೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

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