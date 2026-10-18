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- Karnataka News Live: ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈಗೆ ಮಾಮೂಲಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ BJP ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ
Karnataka News Live: ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈಗೆ ಮಾಮೂಲಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ BJP ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಮೈಸೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಡಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನವರದೇ ಆಟಗಳು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ದಿನವೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಂದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಧೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ. ಡಿಕೆಶಿ ವೇದಾಂತಿ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Karnataka News Live 18 October 2026 ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈಗೆ ಮಾಮೂಲಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ BJP ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ
Karnataka News Live 18 October 2026 Mysuru Dasara - 44.200 ಲೀ. ಹಾಲು ಕರೆದು 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಸು ಒಟ್ಟು 44.200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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Karnataka News Live 18 October 2026 ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಯ್ತು ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ; 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆ
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ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ೯ ಜನ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬಿ ಆಸನೂರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಣೆ.
Karnataka News Live 18 October 2026 Dharwad - ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ದಾನ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷದ ಕಂದನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ರಕ್ಷಕ!
ಧಾರವಾಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಪರೂಪದ 'ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್' ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಹೇಶಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು 300 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 18 October 2026 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಮಹಿಳೆ, ದೆವ್ವದಿಂದ ದಾಳಿ - ಪೋಟೋ ವೈರಲ್ - CPI ಪರಿಶೀಲನೆ
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Karnataka News Live 18 October 2026 ಸಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೆಂಬಲ? ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Karnataka News Live 18 October 2026 Bengaluru - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿವಾದ - ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವ ತೀರ್ಪು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಲೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.