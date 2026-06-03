ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.03): ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗಲೇ, ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ?
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 164(1) ರನ್ವಯ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರದಡಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯು (DPAR) ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ಈ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ ಬೃಹತ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಿಡಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ:
ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೌಕರರು: ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ದಲಾಯತ್ಗಳು.
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಲಕರು.
ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಆದೇಶದನ್ವಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ:
ಕಡತಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ: ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ಇ-ಆಫೀಸ್ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊತ್ತುಗಳು: ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ: ಸಚಿವಾಲಯದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು.
ಯಾರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ?
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರಂತರತೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.