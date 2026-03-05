ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15.12 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಅನರ್ಹರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.05): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15.12 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯದ ಗುರಿ:
ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಹ ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 14.68 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯ ಬಿಪಿಎಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದು:
ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.09 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 14.68 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ (APL) ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಮಾನತು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ರದ್ದತಿ:
ಇಲಾಖೆಯು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ:
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಮಾನತು: ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ 23,038 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (34,617 ಸದಸ್ಯರು) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ರದ್ದತಿ: ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಅನರ್ಹತೆ ಕಂಡುಬಂದ 5,632 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (9,826 ಸದಸ್ಯರು) ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಬಾಧಿತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ:
ಬಿಪಿಎಲ್ ಟು ಎಪಿಎಲ್: 4.09 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು (14,68,540 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು).
ರದ್ದಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು: 5,632 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು (9,826 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು).
ಅಮಾನತ್ತಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು: 23,038 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು (34,617 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು).
ತಪಾಸಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ:
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನರ್ಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೂಡ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.