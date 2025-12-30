ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (KERC) ಇದನ್ನು 'ದರ ಏರಿಕೆ' ಎನ್ನುವ ಬದಲು 'ಟಾಪ್-ಅಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 8-10 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.30): ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ) ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ, ಟ್ರ್ಯೂ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ KERC ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳು) ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಕಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿತ್ತು.ಈಗ ಅದನ್ನು ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
"ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ-ಅಪ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳು 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ
"ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಂಡಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 8-10 ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ KERC ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳು 2023 ಮತ್ತು 2024 ಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಗಾದರೂ ಭರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಕೃಷಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಕಾಂಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರೂ. 8.3 ರಿಂದ ರೂ. 7.7 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆಇಆರ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು.
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ
ಅಲ್ಲದೆ, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು, ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
"ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (200 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್) ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, KERC ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 25 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. KERC ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ (ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ) ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 36 ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.