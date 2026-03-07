ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸವನ್ನು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಂದರೇಶ್, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹೆಸರು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನಾರ್ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ಮಾರಕ ರೂಪಿಸಲು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿವಾಸವನ್ನು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿ ಆಗಲಿ.
-ಎನ್ನಾರ್ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-
ಕಣಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಪ್ರಗತಿ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.