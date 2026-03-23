ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಹಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.23): ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದ್ದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಕಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ:
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಸಕರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗದಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಸದನದ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದರಹಿತ ಸದನ:
ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್' ಮಾಡುವತ್ತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಾಜರಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಸದನವನ್ನು ಕಾಗದರಹಿತ (Paperless) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಪಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಯವಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ:
ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕೇಳಲಾದ 219 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 211 ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಸಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಸದನದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಭಾತ್ಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾಗಲಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ:
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರ ಸದನದ ಒಳಗಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.