ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೈದಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 72 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ನಟೇಕರ್ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ ಈತ, ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಧಾನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ. 72 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಟೇಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಾಗ, ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 24 ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಜಿಪಿ (ಕಾರಾಗೃಹ) ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, "ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೊಲೆ: ಸಾಯಿಬಣ್ಣನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮೂಲತಃ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಇವರ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಪಿಶಾಚಿ ಇವರ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿಸಿತು.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ (1988): ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಕವ್ವಳಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ, 1988 ರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು.
ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪಾತ (1994): ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನಿಗೆ 1994 ರಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ) ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ಹೊರಬಂದ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಹತ್ಯೆ: ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ, ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮಳ ಮೇಲೂ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದರು. ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಇರಿದುಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಬದುಕುಳಿದರು.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ!
ಮೂರು ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನತೆಯೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದೆ. ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ತಾಯಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಗೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕುರುಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾತ್ರ," ಎಂದು ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕೊಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿ
2003 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಪರಾಧದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಏಕಾಂತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಏಕಾಂತ ಬಂಧನವನ್ನು "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ" ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದ ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬವೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ 24 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈದಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಾಲೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೈದಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.