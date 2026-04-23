ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಮತ್ತು BIAL ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 'BLR Pulse' ಆಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಂಪಾದ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.23): ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (KIA) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸದ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಂಪಾದ ವಿರಾಮ ನೀಡಲು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL) ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ವಿತರಿಸುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ:
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ 'BLR Pulse' ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸರಳವಾದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಉಚಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಾನೀಯ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪಲ್ಸ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾದ 'ಕೋಕ್ ಜೋನ್' (Coke Zone) ನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ 'ಕ್ಯಾನ್' ಆಕಾರದ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಣ್ಯರ ಮಾತು:
ಈ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗುಪ್ತಾ, "ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ," ಎಂದರು.
ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೇವಯಾನಿ ಡಿ.ವಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ 'ಪಲ್ಸ್' ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ,' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು:
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ತನ್ನ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಟೇಲ್' (Travel Retail) ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.