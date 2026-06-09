ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ: ನೆಪ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಪುತ್ರ ನಲಪಾಡ್ ಗೆ ಇಡಿ 3ನೇ ಸಮನ್ಸ್!
ಬಹುಕೋಟಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ಗೆ ಇಡಿ ಮೂರನೇ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಲಪಾಡ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಕರ್ ಶ್ರೀಕಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪವಿದೆ
ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಶಾಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಹುಕೋಟಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಹಗರಣದ ಕೊಂಡಿ ಎನ್ನಲಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಸುತ್ತ ಇಡಿ (ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಟಿ (ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ) ಬಿಗಿಪಾಶ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲಪಾಡ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ನಲಪಾಡ್ಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
3ನೇ ಬಾರಿ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಭೀತಿ!
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ರಾಜಕೀಯ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಲಪಾಡ್ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಡಿ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದು, 3ನೇ ಬಾರಿ ಖುದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಲಪಾಡ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾದರೆ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನಿಖಾ ಅಸಹಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲಪಾಡ್ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲು
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶ್ರೀಕಿ, ರಾಬಿನ್ ಖಂಡೇವಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಡೀಲ್: ಹ್ಯಾಕರ್ ಶ್ರೀಕಿ ತಾನು ಕದ್ದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಗದೀಕರಣ (Cash Conversion) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇರವಾಗಿ ನಲಪಾಡ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಹವಾಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್: ನಲಪಾಡ್ ತನ್ನ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹವಾಲಾ ದಂಧೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ನಗದನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲು: ಈ ಇಡೀ ಅಕ್ರಮ ನಗದೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಮಿಷನ್ ಪಾಲು ಹೋಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಇಡಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳ ಸರಣಿ:
ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಕ್ರಮದ ಆಳ ತಡಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಲಪಾಡ್, ಶ್ರೀಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ಗಳಾದ ಹ್ಯಾಕರ್ ಶ್ರೀಕಿ, ಸುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ರಾಬಿನ್ ಖಂಡೇವಾಲನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಸತತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಲಪಾಡ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹವಾಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಹುಕೋಟಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಡಿಯ ಮೂರನೇ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ನಲಪಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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