ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಂಜೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ₹190 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ 'ರೇಕ್ ಕಮಿಷನ್' ಮೂಲಕ ₹802 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಂಜೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಭಾರೀ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ, ಸುಮಾರು ₹190 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು (FDR) ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನೂ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಡಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೂ ವಿಂಜೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ – ರೇಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ವಿಂಜೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ “ರೇಕ್ ಕಮಿಷನ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ:
- 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ₹177 ಕೋಟಿ ರೇಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸಿದೆ
- 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹557 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದೆ
- ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸಂಸ್ಥೆ ₹43 ಕೋಟಿ ರೇಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ
ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ವಿಂಜೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೇಕ್ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹802 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ (USA) ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 54 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಠೇವಣಿ ಇರುವುದನ್ನು ಇಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಿಂಜೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಣದ ಮೂಲ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.