ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ₹1,400 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.31): ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (CLP) ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ವರದಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ADR) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಡೇಟಾಗ: ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ (ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್) ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ನೂತನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
2023 ರ ಘೋಷಿತ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ: ₹1,413.78 ಕೋಟಿ (ಇದು 2018 ರಲ್ಲಿದ್ದ ₹840.08 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ) ಇದರಲ್ಲಿ ಚರಾಸ್ತಿ (Movable Assets) ₹273.42 ಕೋಟಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ (Immovable Assets) ₹1,140.36 ಕೋಟಿ (ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವೇ ₹972.65 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ) ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (Liabilities) ಸುಮಾರು ₹263 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ
64 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಅನುವಂಶಿಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋಪಾಲಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮಾಲ್ (Mall) ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ಗಳು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ವಾಲಿಸ್' (Toyota Qualis) ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್ (Louis Vuitton), ಗುಚ್ಚಿ (Gucci), ಪ್ರಡಾ (Prada) ಮತ್ತು ರೋಲೆಕ್ಸ್ (Rolex) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ, "ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೇನಾಮಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ನಿಂದ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆಯವರೆಗೆ: 3 ದಶಕಗಳ ಪಯಣ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾತನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 8 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ" ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸದಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ‘ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್’ (Troubleshooter) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಿವಾದಗಳು, ಜೈಲು ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಂಬ್ಯಾಕ್!
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಸಿಬಿಐ (CBI) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (IT) ಇಲಾಖೆಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅವರು, 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೂನ್ 3 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.