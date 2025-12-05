1995ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ 95 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ರೈತ ನಂಜಪ್ಪ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಡಿ.5): ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಮೀನು ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರೈತ ನಂಜಪ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಅಮೀನ್ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
1995 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಮಘಟ್ಟದ ನಂಜಪ್ಪ ಎಂಬ ರೈತನ ಜಮೀನನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ, ಉಳಿದ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತ ನಂಜಪ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ 95 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಕಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇಂದಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತ ನಂಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 95 ಲಕ್ಷದ 88,283 ರೂ. ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಬಾಕಿ ಹಣದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹರಾಜು ಹಾಕುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಸರ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತ ನಂಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಕಾರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ, ಕೇವಲ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ, ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.