ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಅಪರಾಧಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ವಿಧೇಯಕ'ವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.26): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಅಪರಾಧಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ವಿಧೇಯಕ’ಕ್ಕೆ (Karnataka Hate Speech and Hate Crimes Bill) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು ಎಂದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನು?
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದೆ ತಡೆಹಿಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕರಡು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇ 12 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ (MHA) ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಕಾನೂನುಗಳ ನಕಲು (Duplication): ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ನೂತನ ಕಾನೂನು ಆದ ‘ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS), 2023’ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಏಕರೂಪತೆಯ ಕೊರತೆ: ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನಕಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯ ಕೊರತೆ (Lack of uniformity) ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಶಕ್ಕೂ ವಿವರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಧೇಯಕ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸದನ ಸಮಿತಿಯ (House Committee) ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದು (Walkout) ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳೇನು?
ಈ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದರೆ 1 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹50,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಪರಾಧ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ (Repeat Offence) ಗರಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ವಾಸ ಮತ್ತು ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ತಗಾದೆ ಏನು?
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ (Democratic expression) ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ" (Public View) ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕಡು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಹನೆ, ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ವೈಷಮ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು (Private WhatsApp groups), ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಣವಾದ ವಿಧೇಯಕ
ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಮಂಡನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದ್ವೇಷದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಈ ಕಾನೂನು ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.