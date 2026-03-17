ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೆಐಎ) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ (Laser Interference) ಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಐಎ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕೆಐಎಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮುರಳೀಧರ್ ಮೊಹೋಲ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಐಎಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಘಟನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
ಇತರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 110, 2024ರಲ್ಲಿ 144 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 147 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೂ, 2024ರಲ್ಲಿ 67 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 54 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ 59 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 38 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಐಎಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 72 ಮತ್ತು 44 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 23 ಮತ್ತು 26 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೇಶದ 21 ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ 122 ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 528ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 502 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಯಮಗಳು, 1937ರ ನಿಯಮ 66 ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಸಂಚರಣೆ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಲೇಸರ್ ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಬೆಳಕುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಲೇಸರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಲೇಸರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಐಎಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.