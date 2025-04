Bengaluru Road Rage Incident: ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

Read Full Article

Twist in Bengaluru road rage: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IAF) ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶೀಲದಿತ್ಯ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಟೆಕ್ಕಿ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವಿಡಿಯೋ:

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶೀಲದಿತ್ಯ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಮಧುಮಿತಾ ದತ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ DRDO ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಂಡು 'ನೀವು DRDO ಜನ' ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

CCTV ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ತಿರುವು:

ಆದರೆ, ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ CCTV ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ ಬೋಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಭ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅವರೇ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೋಸ್ ಅವರು ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ಒದ್ದು ಹೊಡೆದಿರುವುದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧುಮಿತಾ ದತ್ತ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು:

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ವಿಕಾಸ್, ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೋಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತೆ.. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ. ವಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕಾಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Video 1&2: IAF pilot says attack on him & wife by Vikas



Video 3-6: CCTV shows brawl, pilot bashing Vikas



Latest Video7 below: Bleeding pilot shouts call 🚨, begins beating up Vikas, wife screams



Videos emerging out in reverse chronology. Vikas arrested, Pilot booked for… pic.twitter.com/iOJVaCKs6B