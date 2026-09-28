ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮಗಳಾದ ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಬಡತನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರ 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಗಳು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಗಟ್ಟಿಹುಡುಗಿ ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಿವಾಸಿಯಾದ ವಿತ್ಯಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಓಡಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ!
ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಹಾದಿ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಲಾರಿ (ಟ್ರಕ್) ಚಾಲಕ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಮನೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಿತ್ಯಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಇವರ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ ನಿತ್ಯಾ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸೋದರಿಯರು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
200 ಮೀ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಟ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2017 ರವರೆಗೆ ವಿತ್ಯಾ 100 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ೪೦೦ ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ (ತಡೆ ಓಟ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹರಿಸಿದ ಬೆವರು ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಡತನದ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ವಿತ್ಯಾ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾರ ೪೨ ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಪತನ!
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ 54.75 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ 'ಉಡನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. 1984ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರು 55.42 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರೆದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿತ್ಯಾ ಮುರಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ (IOA) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ವಿತ್ಯಾ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪದಕದ ಧಮಾಕ!
ವಿತ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಓಟದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ:
ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್; ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿತ್ಯಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ (UAE) ಯ ಮರಿಯಮ್ ಕರೀಮ್ 54.31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಅಡೆಲಿನಾ ಜೇಮ್ಸ್ (54.58 ಸೆಕ್) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದರು.
4x400 ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ (Mixed) ರಿಲೇ; ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿತ್ಯಾ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಮುಂಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.