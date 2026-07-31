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- 3 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ; ಆದ್ರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲವಂತೆ, ಏನಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್?
3 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ; ಆದ್ರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲವಂತೆ, ಏನಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಬೌಲರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
128 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ... 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್
ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 128 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು 12 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು. ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೂ, ಬೌಲರ್ ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೇಕೆ?
ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ವೇಗಿ ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಸೆತಗಳ ಅಂತಿಮ ಸೆಟ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್ ವಿಕೆಟ್, ಸ್ಕಾಟ್ ಕ್ಯೂರಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್, ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಕಿಬ್ ಮಹಮೂದ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಅದ್ಭುತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಿಬ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿತು.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೌಲರ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರನ್ಔಟ್ ಬೌಲರ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು 'ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್'
ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರೂ, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡ ಅಪರೂಪದ 'ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' ಸಾಧಿಸಿತು. ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಒಂದೇ ಬೌಲರ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಂಡದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ:
ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್ → ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್
ಸ್ಕಾಟ್ ಕ್ಯೂರಿ → ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್
ಸಾಕಿಬ್ ಮಹಮೂದ್ → ರನ್ಔಟ್ (ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್) ಹೀಗಾಗಿ ವುಡ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಪ್ಪಿದರೂ, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ 128/8
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡ 100 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 128/8 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 25 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52/1... ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು
128 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿತು. 47 ಎಸೆತಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡ 52/1 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಬೌಲರ್ಗಳು
ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್: 3 ವಿಕೆಟ್
ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್: 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್
ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್: 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 100 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 116/9 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡ 12 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು
ಈ ಗೆಲುವು ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ತಂಡ, ಇದೀಗ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್... ಆದರೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ
ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಆದರೆ, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 'ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಈ ರೋಚಕ ಅಂತ್ಯ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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