ಬೆಂಗಳೂರು(ಡಿ.14): ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಸತತ 2 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತವರಿನ ಚರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 32-30 ಅಂಕಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ 2 ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್‌, ತವರಿನ ಚರಣದ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲುಂಡಿತ್ತು.

ಬುಧವಾರ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬುಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಜೈಪುರ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ 10-6ರ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಖಂಡೋಲಾ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ರೈಡ್ ಅಂಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಸ್‌ 14-17ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.

KCC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ..!

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬುಲ್ಸ್‌, 27ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರವನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತರವನ್ನು 20-21ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಲ್ಸ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಅಂಕಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ರೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡದ ಬುಲ್ಸ್‌ 2 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡುಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.

ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ಗೆ 4ನೇ ಸೋಲು:

ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ 36-38ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡಿತು. ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಸತತ 4ನೇ ಸೋಲು. ತಂಡ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಜಯದ ಖಾತೆತೆರೆಯಬೇಕಿದೆ.

The action in #PKLSeason10 is heating up and the points table is proof of that 🌡️



Have a look at the standings after Match 2️⃣2️⃣!#ProKabaddiLeague #HarSaansMeinKabaddi #PKL #CHEvTT #BLRvJPP pic.twitter.com/cwmHhOp844