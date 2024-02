ಕೀನ್ಯಾ(ಫೆ.12): ಪುರುಷರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸರದಾರ 24 ವರ್ಷದ ಕೀನ್ಯಾದ ಕೆಲ್ವಿನ್‌ ಕಿಪ್ಟಮ್, ಭಾನುವಾರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್‌ ಕಿಪ್ಟಮ್ ಜತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಆತನ ಕೋಚ್ ರವಾಂಡದ ಗ್ರೇವಿಸ್ ಹಕಿಝಿಮನ ಕೂಡಾ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಕೀನ್ಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್‌ ಕಿಪ್ಟಮ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಎಲಿಯುಡ್ ಕಿಪ್‌ಚೋಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್‌ ಕಿಪ್ಟಮ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 21.1 ಮೈಲಿ(42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರವನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್‌ ಕಿಪ್ಟಮ್ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 35 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.



