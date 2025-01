ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ

ನವದೆಹಲಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಭಾರತದ ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳೂ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿವೆ.

ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ವೇಗ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವು.

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಜಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ 78-40 ಅಂಕಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

Congratulations to the Indian women’s team on winning the first-ever Kho Kho World Cup! This historic victory is a result of their unparalleled skill, determination and teamwork.



