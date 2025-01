ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ನೇಪಾಳವನ್ನು 54-36 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ನೇಪಾಳವನ್ನು 78-40 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತೀಕ್ ವಾಯ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ನೇಪಾಳ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ, ನೇಪಾಳದ ರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ತಿರುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ನೇಪಾಳದ ಮೇಲೆ 26-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

