ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಜೈ ಭಗವಾನ್‌ ಅತ್ಯಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಮೊದಲು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸತತ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳವಾರ ದಬಾಂಗ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಬು34-33 ಅಂಕಗಳಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು.

ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 14-22 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್‌, ಕೊನೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಗವಾನ್‌ 11 ರೈಡ್‌ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಆಶು ಮಲಿಕ್‌ 13 ಅಂಕ ಪಡೆದರು.

ಗೆಲುವನ್ನು ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗೂಳಿಗಳು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ದೃವತಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಬಾಲನಟನೆಯಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಜತೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು.

A POWERFUL WIN dedicated to our Power Star⭐️ #BengaluruBulls #FullChargeMaadi #GooliKano pic.twitter.com/gXNuOHFVDV

ಈ ಗೆಲುವು ಅಪ್ಪು ಸರ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. 🙏🏼🥹❤



📺 ವೀಕ್ಷಿಸಿ | Pro Kabaddi League | Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas | UP Yoddhas vs Haryana Steelers | ನಾಳೆ 7:30 PM | #StarSportsKannada ದಲ್ಲಿ #LetsKabaddi #BattleOfBreath #ProKabaddiOnStar #BengaluruBulls@BengaluruBulls @ProKabaddi pic.twitter.com/kDFfqITuwO