ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 161 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (100 ಮೈಲಿ) ಕಠಿಣ ಟ್ರಯಲ್ ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಚಕ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ ನಗರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಫೋಲ್ಸಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯೊ ಡೆಲ್ ಲಾಗೊ ೧೦೦ ಮೈಲಿ (161 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಸುದೀರ್ಘ ಮೌಂಟೇನ್ ಟ್ರೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯೋವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲು!
ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಓಟವನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 26 ಗಂಟೆ 03 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 350 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 100 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ 17ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು!
ರಿಯೊ ಡೆಲ್ ಲಾಗೊ 100 ಮೈಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಓಟವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಓಟವಾಗಿರದೆ, ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಏರಿಳಿತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಕಲ್ಲು-ಬಂಡೆಗಳ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಒಟ್ಟು ೩೦ ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ೩೦ ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಓಟ ಮುಗಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ!
ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಮಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ 161 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮೌಂಟೇನ್ ಟ್ರೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು 7 ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 350 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 194 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಮಯದ ಮಿತಿ ದಾಟಲಾಗದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ನಿಗದಿತ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ, ಅಂದರೆ 26 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಸ!
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಓಟದ ಶೈಲವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ೧೦೦ ಮೈಲಿಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ, ಶ್ರಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಯಲ್ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಓಟದ ವೇಗ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲ ತುಂಬಲು ಸಹ ಓಟಗಾರರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ತಂಡ ಅಥವಾ ಸಹ ಓಟಗಾರರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ೧೬೧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರ್ವತ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಚಲ ಮನೋಬಲದಿಂದ ಇಡೀ ದೂರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ಸು!
40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ (3ನೇ) 100 ಮೈಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ (ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ 100 ಮೈಲಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 100 ಮೈಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ (2ನೇ) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ, ತಮ್ಮ ವಯೋವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ (1ನೇ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ ಸಮೀಪದ ಫೋಲ್ಸಮ್ ನಗರದ ರಿಯೊ ಡೆಲ್ ಲಾಗೊ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಈ ನೂತನ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.