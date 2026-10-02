ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ 13ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಂಖ್ಯೆ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್): ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ 13ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಆರ್ಚರಿ, ಪುರುಷರ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ, ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 75 ಪದಕಗಳಿವೆ (15 ಚಿನ್ನ, 25 ಬೆಳ್ಳಿ, 35 ಕಂಚು).

ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ಮುಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಮಹಿಳೆಯರ 65 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಚೆನ್ ನಿಯೆನ್-ಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 13ನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚೆನ್ ನಿಯೆನ್-ಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪರ್ವೀನ್ ಮಣಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಒಂದೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಬಾವೊ ಜಿಯೆ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ 12ನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ದಿಗ್ಗಜ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಲವ್ಲಿನಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜೀತ್ ಕಲ್ಕಲ್‌ಗೆ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ

ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಜೀತ್ ಕಲ್ಕಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ದುಲ್ಮಝಿದ್ ಕುದಿಯೆವ್ ಅವರನ್ನು 10-9 ಅಂತರದಿಂದ ಸುಜೀತ್ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಮಿನ್ಸಿಯೊಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಅಂಕುಶ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ 15ನೇ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

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ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಕರ್ವ್ ಆರ್ಚರಿ ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಭಗತ್, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೋದ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪುರುಷರ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ರಿಕರ್ವ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿವೆ. ಪುರುಷರ ಸೆಪಾಕ್‌ಟಾಕ್ರೊ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.