ನಗೋಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ 9ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತ 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕಂಚು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗೋಯಾ: ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆಗೆ ವೇಗ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 9ನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ 4 ಬೆಳ್ಳಿ, 4 ಕಂಚು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಪದಕ ಲಭಿಸಿದವು. ಈ ಪೈಕಿ 6 ಪದಕಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ, ಉಳಿದೆರಡು ಪದಕಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕುಶಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪದಕ ಗಳಿಕೆ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾವೆಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕ 2 ಪದಕ ಲಭಿಸಿತು. ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು. 24 ವರ್ಷದ ಯಶ್ವೀರ್ 6ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.72 ಮೀ. ದೂರ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನದವರೆಗೂ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ರೋಹಿತ್, 84.35 ಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಗೆ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅವರು 88.33 ಮೀ. ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಂ(80.29 ಮೀ.) 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಶಂಕರ್
ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಸತತ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 8.07 ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಆದರೆ 4ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಕೊನೆ 2(5 ಮತ್ತು 6ನೇ) ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೀನಾದ ಯುಹಾವೊ ಶಿ 8.17 ಮೀ. ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಅನ್ವರ್ ಅನ್ವರೊವ್ (8.06 ಮೀ.) ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು.
ಗುಲ್ವೀರ್ಗೆ 1500 ಮೀ. ಬೆಳ್ಳಿ, ಪಾರುಲ್ಗೆ 5000 ಮೀ. ಕಂಚು
ಏಷ್ಯಾಡ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಮವಾರ 6 ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 1500 ಮೀ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಅವರು 3 ನಿಮಿಷ 36.72 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪದಕ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 10000 ಮೀ. ರೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರ 5000 ಮೀ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ 15 ನಿಮಿಷ 14.61 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಕಂಚು ಪಡೆದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 3000 ಮೀ. ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪದಕ ಮಿಸ್:
ಈ ಬಾರಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಬ್ಳೆ ಪುರುಷರ 3000 ಮೀ. ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆಯೂ 8 ನಿಮಿಷ 21.67 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
4*100 ಮೀ. ರಿಲೇ ಫೈನಲ್ಗೆ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 4*100 ಮೀ. ರಿಲೇ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ್ದು, ಪದಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿನಯ ರಾಜರಾಜನ್, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಹಾಗೂ ಹರಿತಾ ಭದ್ರಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ 41.54 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.