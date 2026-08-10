ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (IQ) ಮಟ್ಟವು ಈಗ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 'ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಬದಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಹುಪಾಲು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (IQ - Intelligence Quotient - ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ) ಅಂಕಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' (Flynn Effect) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವೇ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲವು ವಿಮಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ನಾರ್ವೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' (Reverse Flynn Effect) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ!
ಜನರು ವಂಶವಾಹಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಕಟವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (Cognitive Abilities) ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಐಕ್ಯೂ (ಬುದ್ಧಿ) ಮಟ್ಟದ ಈ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ: ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ: ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಿತಿಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (Emotional Intelligence) ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದಂತಹ ಮಾನವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕುಸಿತವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.